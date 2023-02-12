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بعد الفوز على فريق اليمامة في الجولة الأخيرة

لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى
المواطن - فريق التحرير

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حقق فريق السيدات لكرة القدم في نادي النصر إنجازًا تاريخيًا بعد فوزه بأول لقب في بطولة الدوري السعودي للسيدات وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على نادي اليمامة بثلاثية مقابل هدفين.

فوز ثمين لسيدات النصر ضد اليمامة

ودخل أصفر الرياض المباراة وكان يكفيه الفوز على اليمامة، دون النظر لنتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد.

سيدات النصر بطلات الدوري السعودي للسيدات

وفاز الأصفر على اليمامة بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الهلال مع الاتحاد برباعية لكل فريق.

وكانت البطولة انطلقت في أكتوبر الماضي بمشاركة 8 فرق وهم ” النصر، الهلال، اليمامة، نادي الاتحاد، شعلة الشرقية، العاصفة، سما، مراس”.

وفازت مباركة الصيعري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما فازت العراقية شوخان نور الدين لاعبة الهلال بجائزة هدافة البطولة.

سيدات النصر بطلات الدوري السعودي للسيدات

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