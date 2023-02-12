لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى

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حقق فريق السيدات لكرة القدم في نادي النصر إنجازًا تاريخيًا بعد فوزه بأول لقب في بطولة الدوري السعودي للسيدات وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على نادي اليمامة بثلاثية مقابل هدفين.
يــوم الــذهــب 🏆
🟡 لأبـطـال الـنـصـر 🔵قد يهمّك أيضاً
🏆 #الدوري_الممتاز_للسيدات #معًا_نصنع_التاريخ 🇸🇦 pic.twitter.com/wDL7FkWPiv
— إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) February 11, 2023
ودخل أصفر الرياض المباراة وكان يكفيه الفوز على اليمامة، دون النظر لنتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد.
وفاز الأصفر على اليمامة بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الهلال مع الاتحاد برباعية لكل فريق.
وكانت البطولة انطلقت في أكتوبر الماضي بمشاركة 8 فرق وهم ” النصر، الهلال، اليمامة، نادي الاتحاد، شعلة الشرقية، العاصفة، سما، مراس”.
وفازت مباركة الصيعري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما فازت العراقية شوخان نور الدين لاعبة الهلال بجائزة هدافة البطولة.