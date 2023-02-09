لقطات من تدريب الهلال استعدادًا لمواجهة ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسجل أول هاتريك له بقميص النصر 700 متحدث في ختام مؤتمر ليب ولقطات بعدسة “المواطن” لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف
نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” جانبًا من استعدادات الفريق لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني مساء بعد غدٍ في نهائي كأس العالم للأندية.
🎬 "يلا على التـدريـب" 🤩💙#الهلال_في_كأس_العالم pic.twitter.com/sgCUv4FpICقد يهمّك أيضاً
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2023
وعلق حساب الزعيم على بدء اللاعبين لتدريباته قائلًا: “يلا على التدريب”.
كما نشر حساب النادي مقطع فيديو آخر لتدريبات اللاعبين معلقًا عليها قائلًا: “تحت أنظار رجال الصحافة، نواصل التحضير لنهائي العالمية”.
وتقام المباراة بعد غدٍ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.
وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.
وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.
🎬 تحت أنظار رجال الصحافة.. نواصل التحضيـر لنهائي "العالمية" 💪🏼💙#الهلال_في_كأس_العالم pic.twitter.com/UYErxOksMG
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2023