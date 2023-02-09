لقطات من تدريب الهلال استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” جانبًا من استعدادات الفريق لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني مساء بعد غدٍ في نهائي كأس العالم للأندية.

وعلق حساب الزعيم على بدء اللاعبين لتدريباته قائلًا: “يلا على التدريب”.

كما نشر حساب النادي مقطع فيديو آخر لتدريبات اللاعبين معلقًا عليها قائلًا: “تحت أنظار رجال الصحافة، نواصل التحضير لنهائي العالمية”.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد

وتقام المباراة بعد غدٍ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.