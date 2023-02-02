لقطات من تكريم أسرة طلال مداح في ليلة صوت الأرض

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كرم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أسرة الفنان الراحل طلال مداح، خلال حفل ليلة صوت الأرض.
فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يكرم أسرة الراحل #طلال_مداح #ليلة_صوت_الأرض#ليلة_طلال_مداح#الإخبارية pic.twitter.com/9o78piqGQw
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 1, 2023
وتسلم جائزة التكريم من تركي آل الشيخ، نجل الفنان عبدالله، وسط حفاوة من الحاضرين في موقع التكريم.
وصعدت أسرة طلال مداح على المسرح، وكان في انتظارهم تركي آل الشيخ، وسلم عليهم جميعًا، وتم التقاط الصور التذكارية مع الجائزة.
وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن عن إحياء حفل ليلة صوت الأرض لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، بعد الاتفاق مع عائلته بمشاركة العشرات من نجوم الوطن العربي.