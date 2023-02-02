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لقطات من تكريم أسرة طلال مداح في ليلة صوت الأرض

2023-02-02 الساعة 1:53
لقطات من تكريم أسرة طلال مداح في ليلة صوت الأرض
المواطن - فريق التحرير

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كرم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أسرة الفنان الراحل طلال مداح، خلال حفل ليلة صوت الأرض.

وتسلم جائزة التكريم من تركي آل الشيخ، نجل الفنان عبدالله، وسط حفاوة من الحاضرين في موقع التكريم.

لقطات تذكارية

وصعدت أسرة طلال مداح على المسرح، وكان في انتظارهم تركي آل الشيخ، وسلم عليهم جميعًا، وتم التقاط الصور التذكارية مع الجائزة.

وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن عن إحياء حفل ليلة صوت الأرض لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، بعد الاتفاق مع عائلته بمشاركة العشرات من نجوم الوطن العربي.

 

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