لقطات من جهود الأمن في تنظيم حشود المصلين بالحرمين الشريفين

وثقت لقطات مصورة جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بـ المسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة اليوم، وفقًا لحساب الأمن العام على موقع تويتر.

منظومة أمنية خدمية متكاملة

من جانب آخر، أعرب عدد من المعتمرين عن مدى رضاهم عن منظومة الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم سخي ولامحدود من لدن القيادة الرشيدة (حفظها الله).

وأثنى المعتمر حافظ البركاني خلال لقائه مع الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام، على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف وتنوعها ومدى التعاون الفعّال من الكفاءات الميدانية، وتعاون رجال الأمن وحرصهم على تلبية احتياجات المعتمرين والزائرين في أجواء روحانية وإيمانية آمنة، وفي ظل منظومة خدمية متكاملة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأجمع المعتمرون على أن ما تقوم به المملكة من خدمات جليلة وعظيمة وتوسعات وتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام يدل دلالة واضحة على تقديرها للمسلمين في أنحاء العالم، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.