لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية

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أُقيم مساء اليوم الأربعاء في المغرب، حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًّا في المغرب، حيث انطلق في تمام الـ7 مساءً بتوقيت المملكة.
وشهد حفل الافتتاح تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، كما قدم المطرب والمنتج والموزع المغرب ينادر بلخياط المعروف بـ Red One الأغنية الرسمية للمونديال بمشاركة مجموعة من الفنانين المغربيين.
وشهد الحفل، فقرات عبّرت عن التراث والثقافة المغربية، بجانب وجود أحدث التكنولوجيا في الأضواء المزينة بكل الألوان من قبل فناني الضوء.
وسيفوز صاحب المركز السابع في مونديال الأندية بنصف مليون دولار أمريكي، أما بطل الكأس فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل 4 ملايين دولار للوصيف، ومليونين ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثالث، ومليوني دولار للفريق صاحب المرتبة الرابعة، صاحب المركز الخامس سينال مليونًا ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فسوف ينال مليون دولار.
وتُعد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 التي تُقام مطلع العام الحالي في المغرب، هي آخر بطولة يشارك فيها 7 أندية.
وتُنقل مباريات البطولة عبر قناتي SSC السعودية وTNT القناة المغربية الرياضية.
ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/ 6.
أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/ 6.
تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/ 4.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.