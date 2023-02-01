لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية

أُقيم مساء اليوم الأربعاء في المغرب، حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًّا في المغرب، حيث انطلق في تمام الـ7 مساءً بتوقيت المملكة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، كما قدم المطرب والمنتج والموزع المغرب ينادر بلخياط المعروف بـ Red One الأغنية الرسمية للمونديال بمشاركة مجموعة من الفنانين المغربيين.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية

وشهد الحفل، فقرات عبّرت عن التراث والثقافة المغربية، بجانب وجود أحدث التكنولوجيا في الأضواء المزينة بكل الألوان من قبل فناني الضوء.

وسيفوز صاحب المركز السابع في مونديال الأندية بنصف مليون دولار أمريكي، أما بطل الكأس فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل 4 ملايين دولار للوصيف، ومليونين ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثالث، ومليوني دولار للفريق صاحب المرتبة الرابعة، صاحب المركز الخامس سينال مليونًا ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فسوف ينال مليون دولار.