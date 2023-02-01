Icon

ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار Icon زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ Icon وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض Icon تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد Icon الأهلي المصري يُمطر شباك أوكلاند سيتي بثلاثية Icon طفل صغير يسدد ديون والده بفكرة بسيطة Icon حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل Icon لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان Icon محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري Icon لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المقام في المغرب في نسخته الـ19

لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية

2023-02-01 الساعة 11:28
لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أُقيم مساء اليوم الأربعاء في المغرب، حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًّا في المغرب، حيث انطلق في تمام الـ7 مساءً بتوقيت المملكة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، كما قدم المطرب والمنتج والموزع المغرب ينادر بلخياط المعروف بـ Red One الأغنية الرسمية للمونديال بمشاركة مجموعة من الفنانين المغربيين.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنجازات تُزين مسيرة الهلال قبل مشاركته بمونديال الأندية

Img

استضافة السعودية كأس آسيا 2027 تتويج لعناية ولي العهد بقطاع الرياضة

حفل افتتاح كأس العالم للأندية

وشهد الحفل، فقرات عبّرت عن التراث والثقافة المغربية، بجانب وجود أحدث التكنولوجيا في الأضواء المزينة بكل الألوان من قبل فناني الضوء.

وسيفوز صاحب المركز السابع في مونديال الأندية بنصف مليون دولار أمريكي، أما بطل الكأس فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل 4 ملايين دولار للوصيف، ومليونين ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثالث، ومليوني دولار للفريق صاحب المرتبة الرابعة، صاحب المركز الخامس سينال مليونًا ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فسوف ينال مليون دولار.

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 التي تُقام مطلع العام الحالي في المغرب، هي آخر بطولة يشارك فيها 7 أندية.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 في المغرب

وتُنقل مباريات البطولة عبر قناتي SSC السعودية وTNT القناة المغربية الرياضية.

ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/ 6.

أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/ 6.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 في المغرب

تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/ 4.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2022 في المغرب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم