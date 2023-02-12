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أُقيم الحفل في مسرح محمد عبده بالرياض

لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم
المواطن - فريق التحرير

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حضرت جماهير هلالية غفيرة مساء اليوم الأحد، حفل تكريم نجوم أزرق الرياض الذي أُقيم في مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، وذلك بعد حصولهم على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب.

وأحيا الحفل غنائيًا كل من المطربين ” ماجد المهندس وراشد الفارس وفؤاد عبدالواحد”، حيث قاموا بغناء مجموعة كبيرة من الأغاني المهداة لنادي الهلال مع تفاعل جماهيري كبير احتفاءً بإنجاز أزرق الرياض كأول نادٍ سعودي يحصل على ميدالية في مونديال الأندية منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى في عام 2000.

ماجد المهندس - حفل تكريم نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية

رسالة نجوم الهلال 

ووجه كل من سلمان الفرج وعبدالله المعيوف وسالم الدوسري والبرازيلي ميشايل ديلجادو والبيروفي أندري كاريلو والكوري الجنوبي جانج هيون سو والأرجنتيني لوسيانو فييتو نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال رسائل الشكر والتقدير لجماهير النادي على دعمهم للفريق خلال الفترة الماضية.

- حفل تكريم نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة الفيحاء مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

فؤاد عبدالواحد - حفل تكريم نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية

راشد الفارس - حفل تكريم نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية

- حفل تكريم نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية

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