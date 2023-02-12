لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم

حضرت جماهير هلالية غفيرة مساء اليوم الأحد، حفل تكريم نجوم أزرق الرياض الذي أُقيم في مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، وذلك بعد حصولهم على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب.

وأحيا الحفل غنائيًا كل من المطربين ” ماجد المهندس وراشد الفارس وفؤاد عبدالواحد”، حيث قاموا بغناء مجموعة كبيرة من الأغاني المهداة لنادي الهلال مع تفاعل جماهيري كبير احتفاءً بإنجاز أزرق الرياض كأول نادٍ سعودي يحصل على ميدالية في مونديال الأندية منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى في عام 2000.

رسالة نجوم الهلال

ووجه كل من سلمان الفرج وعبدالله المعيوف وسالم الدوسري والبرازيلي ميشايل ديلجادو والبيروفي أندري كاريلو والكوري الجنوبي جانج هيون سو والأرجنتيني لوسيانو فييتو نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال رسائل الشكر والتقدير لجماهير النادي على دعمهم للفريق خلال الفترة الماضية.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة الفيحاء مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.