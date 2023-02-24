لقطات من عرض الألعاب النارية في محفل مسيرة التأسيس

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نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من عروض الألعاب النارية التي أقيمت في محفل مسيرة التأسيس، والذي نظمته وزارة الثقافة احتفاءً بيوم التأسيس.
فيديو | جانب من عرض الألعاب النارية في محفل "مسيرة التأسيس"#يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/1fUetLezP6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
وتظهر الاحتفالية إطلاق العديد من الألعاب النارية في سماء المملكة وسط عروض للخيول ومسيرات للمواطنين افتخارًا واعتزازًا بدولتهم.
وفي وقت سابق من اليوم، نظمت وزارة الداخلية، عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان فداء ضمن مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.
فيديو | وزارة الداخلية تشارك في عرض عسكري مهيب في محفل "مسيرة التأسيس"#يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/nMH34T8OFR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من العرض العسكري الذي أطلق تحت اسم “مسيرة فداء” بعروض عسكرية لأفراد الأمن ممتزجة معها أغاني الأوركسترا احتفاءً بيوم التأسيس.
كما شملت المسيرة أيضًا عرضًا عسكريًّا للمجندات في المحفل الوطني في مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.