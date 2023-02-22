لقطات من عرض عسكري وحضور كبير في الدرعية بمناسبة يوم التأسيس

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نظمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم، عرضًا عسكريًّا في محافظة الدرعية، ضمن فعاليات ذكرى يوم التأسيس.
وتضمن العرض، مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و(الأخويا) من الإدارة العامة للمجاهدين، والخيالة والهجانة من القوات الخاصة للأمن والحماية، إضافة إلى الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، ومكافحة المخدرات، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وكلية الملك فهد الأمنية، ووكالة الأفواج الأمنية.
وشهد العرض حضورًا كبيرًا، أبدوا فيه تفاعلًا مميزًا عكس قيمة هذه المناسبة الوطنية في نفوس المواطنين والمقيمين.