لقطات من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ12 إلى تركيا

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وثق مقطع فيديو لقطات من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب، ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
فيديو | مشاهد من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب#الإخبارية pic.twitter.com/GythOUmju0قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023
يذكر أن طائرة الإغاثة الثانية عشرة قد وصلت، فجر اليوم الخميس، إلى مطار غازي عنتاب التركي، وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الافتراضي في مدينة الرياض.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.