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لقطات من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ12 إلى تركيا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
لقطات من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ12 إلى تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات من وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب، ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

يذكر أن طائرة الإغاثة الثانية عشرة قد وصلت، فجر اليوم الخميس، إلى مطار غازي عنتاب التركي، وعلى متنها مساعدات نوعية تتمثل في عيادات افتراضية متنقلة مرتبطة مباشرة بمستشفى صحة الافتراضي في مدينة الرياض.

الجسر الإغاثي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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