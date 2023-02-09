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تنفيذًا لتوجيهات القيادة بدعم المتضررين

لقطات من وصول مساعدات الجسر الإغاثي السعودي إلى تركيا

2023-02-09 الساعة 7:13
لقطات من وصول مساعدات الجسر الإغاثي السعودي إلى تركيا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت “قناة الإخبارية”، اليوم الخميس، لقطات من وصول مساعدات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا، والتي تضم مساعدات إيوائية وطبية وغذائية فضلًا عن الفرق الإغاثية لدعم عمليات البحث وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض.

استعدادات إغاثية

وفي وقت سابق، وثقت لقطات نشرتها “قناة الإخبارية” استعدادات فريق البحث والإنقاذ السعودي المكون من كوادر بشرية ومعدات للمغادرة من الرياض إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ويتوجه الفريق الإغاثي من بينهم أفراد الدفاع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة لمساعدة المتضررين ورفع الركام والبحث عن الناجين ورفع الركام في تركيا وسوريا، في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي

 

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