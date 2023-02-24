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استعدادًا لمواجهة ضمك غدًا

لقطات من وصول نادي النصر إلى أبها

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
لقطات من وصول نادي النصر إلى أبها
المواطن - فريق التحرير

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وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر- قبل قليل- إلى مدينة أبها، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ضمك مساء غدٍ في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر حساب العالمي عبر “تويتر” صورًا من نزول اللاعبين من الطائرة إلى مدينة أبها لمواجهة ضمك غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

النصر في الوصافة 

ويسعى أصفر الرياض إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 43 ليحتل صدارة دوري روشن، حيث يتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في الصدارة بشكل مؤقت، بعد تعادله مع نادي الرائد امس الخميس بدون أهداف.

سلطان الغنام لاعب النصر

ويتواجد أصفر الرياض حاليًّا في وصافة دوري روشن برصيد 40 نقطة، أما نادي ضمك فمتواجد في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

رودي جارسيا مدرب النصر

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