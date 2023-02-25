لقطة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن

رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته، اليوم السبت، بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

لحظة الترحيل

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صوراً للحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.

وسيبدأ مرتضى منصور في تنفيذ فترة عقوبته، وهي الحبس لمدة شهر، بعدما سلم نفسه إلى نيابة النقض.

الحكم بالحبس

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد حكمت من قبل بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، ليصبح شهرًا بدلاً من سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

من جانبه، نشر رئيس الزمالك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانًا جاء فيه: “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى”.

الرسالة الأخيرة

وأضاف: “لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله”.