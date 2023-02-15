لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية

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أعلن الجيش الأمريكي أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصُنع في سوريا.
On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3wقد يهمّك أيضاً
— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023
وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.
ونشرت القيادة المركزية صورة للمسيّرة وهي تحلّق على مقربة من القاعدة وصورة أخرى وهي تحترق.
وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف- شرقي سوريا، قد تعرّضت الشهر الماضي، إلى هجومٍ بطيران مسير مجهول المصدر يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية. والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي أنشئت في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة (داعش).
وهي تقع على بُعد 24 كم من الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري – العراقي – الأردني.
وترصد القوات الأمريكية بين حينٍ وآخر مسيرة إيرانية الصنع قرب مواقعها العسكرية.