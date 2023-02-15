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كانت تحاول عمل استطلاع بقاعدة التنف

لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصُنع في سوريا.

الطائرة المسيرة

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.

ونشرت القيادة المركزية صورة للمسيّرة وهي تحلّق على مقربة من القاعدة وصورة أخرى وهي تحترق.

قاعدة التنف

وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف- شرقي سوريا، قد تعرّضت الشهر الماضي، إلى هجومٍ بطيران مسير مجهول المصدر يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية. والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي أنشئت في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة (داعش).

وهي تقع على بُعد 24 كم من الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري – العراقي – الأردني.

وترصد القوات الأمريكية بين حينٍ وآخر مسيرة إيرانية الصنع قرب مواقعها العسكرية.

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