لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية

وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف- شرقي سوريا، قد تعرّضت الشهر الماضي، إلى هجومٍ بطيران مسير مجهول المصدر يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية. والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي أنشئت في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة (داعش).