لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصُنع في سوريا.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023