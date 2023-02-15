لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3

أهدى النجم السوري عمر السومة فريقه العربي النقاط الثلاث وذلك بعد الفوز على نادي الشمال اليوم بهدف دون رد في دوري نجوم قطر.

هدف عمر السومة الثمين

وتسلم السومة الكرة في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة، ليسددها بقدمه اليسرى بركلة خلفية مزدوجة مُهديًا فريقه العربي النقاط الثلاث في مواجهة أُقيمت على ملعب نادي العربي.

ويتواجد العربي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الدحيل المتصدر.

وكان السومة انضم إلى نادي العربي على سبيل الإعارة قادمًا من أهلي جدة بعد هبوط الأخير لدوري يلو.

وسيلعب العربي ضد فريق المرخية الثلاثاء المقبل في دوري نجوم قطر.