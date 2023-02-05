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استخدم اللغة العربية وعبارات من اللهجة التونسية

لهجة السفير الأمريكي بتونس خلال تقديم نفسه تثير تفاعلًا كبيرًا

2023-02-05 الساعة 10:47
لهجة السفير الأمريكي بتونس خلال تقديم نفسه تثير تفاعلًا كبيرًا
المواطن - فريق التحرير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدام السفير الأمريكي الجديد في تونس، جوي هود، اللغة العربية وعبارات من اللهجة التونسية في تقديم نفسه للجمهور.

التفاصيل

وبحسب مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس على موقع فيسبوك، ظهر جوي هود، البالغ من العمر 46 عاما، لأول مرة بعد تسلم أوراق اعتماده الرسمية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لمباشرة مهامه خلفا لدونالد بلوم.

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وأفاد هود أنه كان محظوظًا بزيارة تونس في العام الماضي، وتأثر بكرم الضيافة، وجمال تونس الخضراء، مشيرًا إلى أنه سعيد بالعودة إلى بلاد ابن خلدون وعزيزة عثمانة وأبو القاسم الشابي.

وأكد أنه مطلع على التحديات الاقتصادية الهامة التي تمر بها تونس في هذه الفترة”، مؤكدًا: “لهذا سأعمل أنا وفريقي بجد لتعميق الشراكة الاقتصادية لخلق وظائف جديدة وأتطلع لتعزيز الصداقة التي تربط بين البلدين منذ قرنين وتوفير المزيد من الفرص التعليمية ودعم السياحة ودعم التعاون. متحمس للقائكم وبدء العمل في تونس.

 

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