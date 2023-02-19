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بقيمة 5 ريالات للسهم

لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أوصت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس بتوزيع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من 2022 بقيمة 5 ريالات للسهم.

صابح الربح

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 31.65 في المائة مقارنة بـ 2021، ويعود ذلك إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، إضافة إلى زيادة أحجام المبيعات.

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كما أعلنت توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022.

وأعلنت شركة لوبريف النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 على النحو التالي:

إجمالي المبلغ الموزع ريال سعودي 841,285,750
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168,257,150
حصة السهم من التوزيع 5 ريالات سعودية
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 50%
تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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