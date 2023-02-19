لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني

أوصت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس بتوزيع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من 2022 بقيمة 5 ريالات للسهم.

صابح الربح

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 31.65 في المائة مقارنة بـ 2021، ويعود ذلك إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، إضافة إلى زيادة أحجام المبيعات.

كما أعلنت توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022.

وأعلنت شركة لوبريف النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 على النحو التالي: