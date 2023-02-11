لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال

تمكن الأرجنتيني لوسيانو فييتو من إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في شباك ريال مدريد بعد تمريرة متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ63.

وجاء هدف فييتو بعد أن سجل ريال مدريد هدفيه الثالث والرابع عبر اللاعبين الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني فريدريكو فالفيردي.