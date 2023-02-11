لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال

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تمكن الأرجنتيني لوسيانو فييتو من إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في شباك ريال مدريد بعد تمريرة متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ63.
د63' رائع يا فييتو👏🏻
الهلال 2 × 4 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NDHH0oAt8Bقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وجاء هدف فييتو بعد أن سجل ريال مدريد هدفيه الثالث والرابع عبر اللاعبين الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني فريدريكو فالفيردي.
د54' الهدف الثالث لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما
الهلال 1 × 3 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1R4m94BS8c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د58' الهدف الرابع لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي
الهلال 1 × 4 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/RqJjNW9YsV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023