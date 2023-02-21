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لون غريب في سماء الإسكندرية يثير رعب المصريين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
لون غريب في سماء الإسكندرية يثير رعب المصريين
المواطن - فريق التحرير

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أثار ظهور لون أزرق غريب بسماء محافظة الإسكندرية شمال مصر الذعر، خاصة أنه ظهر في عدة مناطق بالمحافظة تزامناً مع الهزة الأرضية القوية التي شعر بها سكان محافظات مصرية مساء أمس الاثنين.

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تزامنًا من الزلزال

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صوراً لظهور لون أزرق غريب في سماء الإسكندرية مؤكدين أن هذا المشهد تكرر في بعض المناطق التركية تزامناً مع وقوع الزلازل الأخيرة.

وتكررت الظاهرة في مناطق مختلفة بالمحافظة المصرية الساحلية وسط مخاوف من أن يكون ظهوره ينبئ بقرب وقوع زلزال.

رد الأرصاد المصرية

فيما زادت تكهنات رواد التواصل حول هذا المشهد، أكد خبراء أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر إن الهيئة رصدت منشورات على مواقع التواصل بشأن وجود ضوء أزرق في سماء مدينة الإسكندرية، مؤكداً أنه “على الفور تواصلت مع محطات ومراكز الرصد الجوي في المنطقة لاستيضاح الأمر لكنها لم ترصد شيئاً في هذا الشأن”.

ليس ظاهرة جوية

وأضاف: “وبرؤية صور الأقمار الصناعية بمركز الإنذار المبكر، لم يرصد هذا الأمر أيضاً، وبالتالي فهو ليس ظاهرة جوية، وليست هناك مشكلة بشأنه”.

وأوضح لوسائل إعلام مصرية أنه “إذا لم يرصد معهد الفلك بحلوان أي شيء بخصوصه، فالاحتمال الأكبر أن تكون ألعاب أو جهاز ليزر في هذا المكان تسببت في ظهور اللون الأزرق في السماء”.

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