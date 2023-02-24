لويد أوستن: وزير الدفاع الصيني رفض اتصالي ونأمل أن يحدد موعدًا للمكالمة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لم يتحدث “منذ شهرين” مع نظيره الصيني وي فنغي، مشيراً إلى أن الأخير رفض تلقي مكالمة في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني المشتبه بأنه كان يستخدم للتجسس، الأمر الذي تنفيه بكين.

يعرف أين يجدني

وأفاد أوستن، في مقابلة مع سي إن إن، إن “آخر مرة تحدثت معه كانت قبل شهرين”. وأضاف: “أعتقد أننا سنستمر في التأكيد على مدى أهمية ذلك، ونأمل أن يحدد الوزير وي موعدًا لهذه المكالمة، إنه يعرف أين يجدني”.

وجاء تأكيد عدم وجود اتصال مباشر بين قادة أكبر جيشين في العالم، في حين يواصل البلدان تعزيز قواتهما في آسيا.

القوات الأمريكية

وتخطط الولايات المتحدة لزيادة عدد القوات الأمريكية التي تدرب القوات التايوانية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في الأشهر المقبلة، وهو ما رفض أوستن تأكيده، وفقًا لسي إن إن.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتقويض السلام والاستقرار في المنطقة بعد أن عززت وجودها حول تايوان، من خلال زيادة القوات في قاعدتي أوكيناوا وغوام المجاورتين.

تصاعد التوترات

وتصاعدت التوترات بشكل كبير في بداية شهر فبراير الجاري، عندما بدأ منطاد المراقبة الصيني المشتبه به، في توغله عشرات آلاف الأقدام عبر أجواء الولايات المتحدة.