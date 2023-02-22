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جذبت عشرات الآلاف على مدى يقارب شهرين

ليالي الدرعية تختتم فعالياتها وسط حضور جماهيري مميز

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
ليالي الدرعية تختتم فعالياتها وسط حضور جماهيري مميز
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم اليوم فعاليات ليالي الدرعية، التي استمرت منذ بداية يناير وحتى 22 فبراير الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس، وسط حضور جماهيري مميز، حيث أتاحت للزوار تجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، في أجواء شتوية مبهجة تميزت بالروعة والفخامة في الدرعية التاريخية، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، ومزجت بين الطرب والموسيقى والفنون، والعروض الحية المبهرة، والاستمتاع بتناول وجبة فاخرة في عدد من المطاعم والمقاهي الراقية، وكذلك التسوق في أشهر المحلات التجارية.

جذب عشرات الآلاف من الجمهور

واستطاعت ليالي الدرعية جذب عشرات الآلاف من الجمهور السعودي والدولي على مدى يقارب شهرين، من عشاق الاستمتاع بالتجارب المتنوعة والراقية في مكان واحد، ومحبي الشتاء بأمسياته الفنية الساهرة وفعالياته الساحرة، وتجارب التسوق الراقية، وتناول وجبة عشاء راقية.

ووفرت الفعالية للزوار من داخل المملكة وخارجها الفرصة في استكشاف تجربة استثنائية في الدرعية برونقها التاريخي المتجدد، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، والفعاليات الترفيهية، والعروض الموسيقية والفنية الحية، وكذلك تذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عربات الأطعمة والمشروبات المتنوعة.

جلسات ليالي الدرعية

واشتملت ليالي الدرعية على إقامة ثلاث جلسات طربية اليوم تحت اسم جلسات ليالي الدرعية، أتاحت للجمهور من محبي الفن والموسيقى والطرب الأصيل تجربة مميزة للاستمتاع بأصوات نخبة من أشهر الفنانين العرب، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات، وذلك ضمن أجواء فنية ساهرة، وكذلك باقة من الفعاليات والعروض الفنية والموسيقية الحية ضمن تجربة استثنائية.

وشارك في أولى جلسات ليالي الدرعية التي أقيمت يناير الماضي كل من الفنانين؛ نبيل شعيل وأصيل أبو بكر وفؤاد عبدالواحد، فيما جمعت الجلسة الثانية التي أقيمت هذا الشهر الفنانين؛ عبادي الجوهر وراشد الفارس ورامي عبدالله، واختتم فنان العرب محمد عبده جلسات ليالي الدرعية في موسم الدرعية 2022، بجلسة غنائية وليلة أسطورية في الجلسة الثالثة 20 فبراير، وذلك ضمن سهرات طربية جذبت أعدادًا كبيرة من الجمهور، وسط خدمات ترفيهية متكاملة.

موسم الدرعية 2022

يشار إلى أن موسم الدرعية 2022 استضاف العديد من البطولات الرياضية والأحداث والفعاليات الترفيهية والثقافية الدولية، التي حظيت باهتمام وحضور عالمي مميز، وكان لها أصداء وردود أفعال إيجابية للغاية من المختصين والمهتمين محليًّا ودوليًّا، وتمكنت كذلك من جذب أعداد كبيرة مــن الجمهور السعودي والدولي من عشاق الرياضة والترفيه والفن والتسوق، ضمن أجواء خاصة من الإثارة والتشويق، واكتشاف التجارب المتنوعة في عدد من المواقع بالدرعية.

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