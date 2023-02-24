ليبي يقتل طفلته الرضيعة بطلق ناري

كشفت وسائل إعلام ليبية، أن رضيعة لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى الخضراء العام بالعاصمة الليبية طرابلس، متأثرة بطلق ناري تلقته في صدرها بالخطأ، من سلاح كان يحمله والدها.

طلق ناري

وورد بلاغ إلى وزارة الداخلية بحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة، الجمعة، من نقطة مستشفى الخضراء، التابعة لمديرية أمن طرابلس، بإصابة طفلة رضيعة عمرها 45 يوماً بطلق ناري، نقلت على أثره إلى المستشفى، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.

وأفادت الوزارة أن مركز شرطة عين زارة، أحال والد الرضيعة إلى مكتب البحث الجنائي بطرابلس، الذي أفاد أمام السلطات الأمنية، بأن عياراً نارياً خرج من سلاح كان بحوزته وأصاب ابنته الرضيعة عن طريق الخطأ، ما أودى بحياتها، فتمت إحالته إلى النيابة العامة، وفقاً لـلشرق الأوسط.