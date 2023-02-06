ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات

تشارك المدفوعات السعودية في فعاليات مؤتمر “ليب2023” التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.

نُمكّن لتبتكر

وتحت شعار “نُمكّن لتبتكر”، تستعرض “المدفوعات السعودية” خلال مشاركتها في المؤتمر أحدث حلول تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة، وأهمية هذا الدور في دعم وتعزيز قطاع المدفوعات الرقمية، عبر مجموعة من الخدمات المرنة والآمنة والموثوقة التي تسهم في تمكين وتطوير منظومة المدفوعات في المملكة، إضافة إلى التأكيد على جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

ليب 2023

كما تأتي مشاركة “المدفوعات السعودية” للمرة الثانية على التوالي في هذا الحدث التقني العالمي المهم “ليب 2023″، الذي تنظمه “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، ضمن الجهود الوطنية لدعم الابتكار التقني والارتقاء بقطاع التقنية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة في جميع القطاعات، حيث يمثّل المؤتمر فرصة للمشاركين لتبادل الرؤى واللقاء بنخبة من المبتكرين التقنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم، واستكشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والملهمين والتعرف على أحدث وأهم الابتكارات التقنية في مجال المدفوعات الرقمية، إضافة إلى استعراض إنجازات “المدفوعات السعودية” وخدماتها المتقدمة.

يذكر أن “المدفوعات السعودية” تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلول تدعم أنظمة الدفع مثل (مدى، سريع، سداد، وإيصال) بشكل آمن ومستدام.