ليفاندوفسكي يسعى للتسجيل في ملعب نادي برشلونة

يطمح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العودة لهز الشباك في معقل البارشا “كامب نو”، خلال مواجهة قادش اليوم.

ليفاندوفسكي يسعى لهز الشباك

ولفتت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن ليفاندوفسكي لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر 6 مباريات خاضها مع برشلونة في معقله “كامب نو”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “مساهمة ليفاندوفسكي في هجوم نادي برشلونة تعد أكثر من مجرد الأهداف التي يسجلها، لكن مؤخرًا يصعب على زملائه العثور عليه بين دفاع المنافسين”.

وأضافت: “منافسو نادي برشلونة يعتمدون دائمًا على تضيق المساحات عند اللعب في كامب نو، وليفاندوفسكي ما يزال قاتلًا عندما يلعب خارج معقل الفريق الكتالوني، حيث أحرز 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر 6 مباريات”.

ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 14 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، صاحب المركز الثاني.

نادي برشلونة يُلاقي قادش

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد قادش على ملعب “كامب نو”، اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فيما يقع قادش في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة.