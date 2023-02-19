ليفاندوفسكي يسعى للتسجيل في ملعب نادي برشلونة فندق عائم يستقبل متضرري الزلزال في تركيا مدرب الفيصلي: نلعب بدون ضغوط في آسيا ضبط مواطن أشعل النار في مركبة لخلاف مع مالكها بطريف وظائف بشركة التصنيع الوطنية في عدد من المدن المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف شاغرة بساعات عمل مرنة القبض على مقيمَين بحوزتهما 9 كجم ميثامفيتامين بجدة جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ
يطمح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العودة لهز الشباك في معقل البارشا “كامب نو”، خلال مواجهة قادش اليوم.
ولفتت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن ليفاندوفسكي لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر 6 مباريات خاضها مع برشلونة في معقله “كامب نو”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “مساهمة ليفاندوفسكي في هجوم نادي برشلونة تعد أكثر من مجرد الأهداف التي يسجلها، لكن مؤخرًا يصعب على زملائه العثور عليه بين دفاع المنافسين”.
وأضافت: “منافسو نادي برشلونة يعتمدون دائمًا على تضيق المساحات عند اللعب في كامب نو، وليفاندوفسكي ما يزال قاتلًا عندما يلعب خارج معقل الفريق الكتالوني، حيث أحرز 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر 6 مباريات”.
ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 14 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، صاحب المركز الثاني.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد قادش على ملعب “كامب نو”، اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فيما يقع قادش في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة.