ليفربول يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم نيوكاسل بعقر داره

واصل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي، بالفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول يضرب بثنائية

ونجح الريدز في إحراز هدف التقدم سريعًا عبر اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب ألكسندر أرنولد.

وفي الدقيقة السابعة عشرة، أضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز بطريقة جميلة بعد تمريرة جيدة من الدولي المصري محمد صلاح.

وكان الشوط الأول شهد طرد الحارس نيك بوب حارس مرمى فريق نيوكاسل بعد أن أمسك الكرة بيديه خارج نطاق منطقة الـ18، ليقوم الحكم بطرده على الفور بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظلت النتيجة على حالها ليفوز ليفربول بثنائية ويُصبح رصيده 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فريق نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم السبت، بفوز آرسنال على نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، بينما فاز فريق ساوثهامبتون على نادي تشيلسي بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

أما فريق وولفرهامبتون فخسر أمام بورنموث بهدف دون رد، بينما فاز فولهام على برايتون بهدف دون رد، وتعادل كريستال بالاس مع نادي برينتفورد بهدف لكل فريق، وتعادل مانشستر سيتي مع فريق نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق.