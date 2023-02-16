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ضمن أجواء فنية ساهرة الإثنين المقبل

ليلة أسطورية لفنان العرب في ختام جلسات ليالي الدرعية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
ليلة أسطورية لفنان العرب في ختام جلسات ليالي الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية اليوم عن طرح تذاكر الجلسة الثالثة من جلسات ليالي الدرعية، والتي يُحييها فنان العرب محمد عبده، وتنظمها شركة روتانا للصوتيات، وذلك ضمن أجواء فنية ساهرة بالدرعية التاريخية الإثنين المقبل.

ليلة أسطورية

ويختتم فنان العرب جلسات ليالي الدرعية في موسم الدرعية 2022، بجلسة غنائية وليلة أسطورية، يُطرب فيها جمهوره العريض بوصلة غنائية تشتمل على باقة من أبرز أعماله الغنائية، حيث قدمت ليالي الدرعية منذ انطلاقها في بداية يناير الماضي وحتى الآن جلستين طربيتين، جذبتا أعداداً كبيرةً من الجمهور، وسط خدمات ترفيهية متكاملة.

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وتوفر جلسات ليالي الدرعية للجمهور من عشاق الطرب العربي الأصيل تجربة مميزة للاستمتاع بأصوات نخبة من أشهر الفنانين في المملكة والخليج والعالم العربي، حيث شارك في أولى الجلسات يناير الماضي كل من الفنانين؛ نبيل شعيل وأصيل أبوبكر وفؤاد عبدالواحد، فيما جمعت الجلسة الثانية الفنانين؛ عبادي الجوهر وراشد الفارس ورامي عبدالله.

باقة من الفعاليات

ويصاحب الجلسات باقة من الفعاليات والعروض الفنية والموسيقية الحية ضمن تجربة استثنائية في (ليالي الدرعية)، في أجواء شتوية تعكس الثقافة السعودية، وتمزج الأصالة بالمعاصرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، وتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المتنوعة، إضافة إلى التسوق في أشهر المحال التجارية.

ويتيح موسم الدرعية بنسخته الثانية للزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر الجلسة الثالثة من “جلسات ليالي الدرعية”؛ جلسة فنان العرب، وذلك من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط: (هنا).

 

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