ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب

شهد حفل “ليلة صوت الأرض” المخصصة لتكريم الفنان الراحل طلال مداح في مسرح محمد عبده أرينا البارحة حضورًا إعلاميًا كثيفًا، حيث استضاف المركز الإعلامي في تقويم الرياض مجموعة من الإعلاميين المحليين والعرب ليحضروا هذا الحدث الكبير في بوليفارد رياض سيتي.

أهم المطربين العرب

وتكوّنت المجموعة المستضافة من أبرز الأسماء الإعلامية القديرة التي تمثّل عددًا من القنوات والصحف ومختلف وسائل الإعلام العربية الكبيرة؛ التي غطّت الحدث الاستثنائي، واطّلعت عن كثب على مسيرة واحد من أهمّ المطربين العرب على مدى العقود الماضية؛ الأمر الذي أسهم في تغطية التكريم على عدد من القنوات والصحف والمواقع العربية والعالمية.

وحظي ضيوف المركز الإعلامي في تقويم الرياض من الإعلاميين باهتمام بالغ، إذ وُفّرت لهم كل الوسائل التي سهّلت إقامتهم، وساعدتهم على القيام بمهامهم، كما خصصت لهم عشرات الكاميرات وكافة الاحتياجات التي تتعلق بمختلف التخصصات الإعلامية.

أضخم تجمع فني

وفي الليلة التي تعد أضخم تجمع فني عربي بالشرق الأوسط شارك أكثر من 43 فنانًا وفنانة في تكريم الراحل طلال مداح، بحضور مجموعة من الأمراء والشعراء والموسيقيين ورجالات الإعلام والرياضيين الذين عاصروا طلال مداح، وكانت لهم معه مواقف وقصص وثقتها الذاكرة.

كرنفال استثنائي

وشهد الحفل الذي يعد كرنفالًا استثنائيًا في بوليفارد رياض سيتي جموعا من الفرق الإعلامية، إضافة إلى ممثلين من الصحافة اللبنانية والأردنية والمصرية والمغربية، ومنالبحرين والكويت والجزائر، وعدد من الدول العربية الأخرى التي حضر ممثلو إعلامها في التكريم الذي تجاوز عدد الراغبين في المشاركة به أكثر من 100 فنان وفنانة، لتتحول منطقة اللافندر كاربيت في بوليفارد رياض سيتي إلى منطقة تجمّع نادر لأبرز الفنانينوالإعلاميين العرب، في لقاء لافت ونادر.

وجاءت كثافة الإعلام العربي في الحفل لارتباط الراحل طلال مداح بعدد من الدول العربية التي كانت بمثابة محطات متنوعة في مسيرته التي توجت بأعمال خالدة، ومشاركات استثنائية في عدد من العواصم العربية والعالمية.

وحظي الإعلاميون الذين حضروا الحفل بفرصة فريدة؛ لمقابلة عدد كبير من نجوم الفن والطرب في العالم العربي، وعدد من الفنانين والفنانات القادمين من دول الخليج العربية، ولبنان ومصر وتونس، وسوريا، وجميع أنحاء العالم العربي، مما يصعب تكراره خلال سنوات طويلة.