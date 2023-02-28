ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022

توج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ليونيل ميسي الأفضل

وأُقيم حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتسليم ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب.

وكان يُنافس ليونيل ميسي على جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم 2022، زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

كما تواجد ليونيل ميسي في التشكيل المثالي لمنافسات عام 2022، بصحبة زميليه في باريس سان جيرمان، مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ويمكن الاطلاع على التشكيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جوائز الأفضل في 2022

وجاءت جوائز فيفا للأفضل في عام 2022، كالتالي؛ نجمة برشلونة، أليكسيا بوتياس “أفضل لاعبة”، ونال الجمهور الأرجنتيني جائزة الأفضل، فيما حصد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب في العالم.

وحصد لاعب كريمونيزي الإيطالي لوكا لوكوشفيلي، جائزة اللعب النظيف، وتوجت مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، سارينا فيخمان بجائزة الأفضل، ونال مارتشين أوليكسي، لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وتوج حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في 2022، ونالت حارسة مانشستر يونايتد، السويسرية ماري إيربس جائزة الأفضل.