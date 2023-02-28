Icon

ليونيل ميسي: حققت أفضل شيء في مسيرتي Icon قصة مؤثرة لمشرد عاش في حفرة بالرياض أصبح رب أسرة وموظفًا Icon ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022 Icon موعد تشغيل حافلات ومترو الرياض Icon ميسي ومبابي يقودان التشكيل المثالي لعام 2022 Icon لقطات لإخراج حيوانات من تحت أنقاض إعصار أوكلاهوما Icon كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش Icon 250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية Icon أمين الرياض: غرق حي بوابة الشرق تحت التحقيق حاليًّا Icon ماسك يهاجم الإعلام الأمريكي بسبب البيض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال حفل توزيع جوائز فيفا

ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ليونيل ميسي الأفضل

وأُقيم حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتسليم ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب.

ليونيل ميسي
ميسي يحمل الجائزة – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان يُنافس ليونيل ميسي على جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم 2022، زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

كما تواجد ليونيل ميسي في التشكيل المثالي لمنافسات عام 2022، بصحبة زميليه في باريس سان جيرمان، مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ويمكن الاطلاع على التشكيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ميسي ومبابي وحكيمي
ميسي ومبابي وحكيمي – المصدر @fifaworldcup_ar

جوائز الأفضل في 2022

وجاءت جوائز فيفا للأفضل في عام 2022، كالتالي؛ نجمة برشلونة، أليكسيا بوتياس “أفضل لاعبة”، ونال الجمهور الأرجنتيني جائزة الأفضل، فيما حصد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب في العالم.

ليونيل سكالوني أفضل مدرب 2022
سكالوني يتسلم الجائزة – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصد لاعب كريمونيزي الإيطالي لوكا لوكوشفيلي، جائزة اللعب النظيف، وتوجت مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، سارينا فيخمان بجائزة الأفضل، ونال مارتشين أوليكسي، لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

البولندي مارشين أوليكسي
أوليكسي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتوج حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في 2022، ونالت حارسة مانشستر يونايتد، السويسرية ماري إيربس جائزة الأفضل.

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم
مارتينيز يتسلم الجائزة – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
الرياضة

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

الرياضة
ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
السعودية اليوم

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد...

السعودية اليوم
أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية
تكنولوجيا

أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تكنولوجيا
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
العالم

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من...

العالم
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف
المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا
أخبار رئيسية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال...

أخبار رئيسية