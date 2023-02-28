ليونيل ميسي: حققت أفضل شيء في مسيرتي

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أعرب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بالتتويج بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.
وأُقيم حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتسليم ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب.
كما تواجد ميسي في التشكيل المثالي لمنافسات عام 2022، بصحبة زميليه في باريس سان جيرمان، مبابي والمغربي أشرف حكيمي، ويمكن الاطلاع على التشكيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وقال ليونيل ميسي في كلمته بعد التتويج بالجائزة: “إنه لأمر رائع، إنه لمن دواعي سروري أن أكون في مثل هذه القائمة النهائية إلى جانب كريم بنزيما وكيليان مبابي، اللذين عاشا عامًا رائعًا”.
وتابع ليونيل ميسي حديثه قائلًا: “إنه لشرف لي أن أحصل على الجائزة، أود أن أشكر زملائي في الفريق، بدون إنجاز الفوز بكأس العالم، لن نكون هنا”.
وأضاف نجم باريس سان جيرمان: “هذه الجائزة تتوج مجهود فريق بأكمله، لقد كان عاما مجنونا، حققت فيه حلمي بعد القتال بقوة حتى حققت أفضل شيء في مسيرتي”.
واختتم قائد منتخب الأرجنتين تصريحاته قائلًأ: “أشكر عائلتي، والشعب الأرجنتيني، الذين عاشوا أجواء كأس العالم بشغف كبير، وأقبل أطفالي الذين يشاهدون الحفل، وأقول لهم حان وقت النوم”.