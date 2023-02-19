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بعد هدفه أمام ليل

ليونيل ميسي يحقق رقمًا استثنائيًا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
ليونيل ميسي يحقق رقمًا استثنائيًا
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مميز مع فريقه باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق رقمًا استثنائيًا في مسيرته.

رقم مميز لـ ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف من ركلة جزاء من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا، بجانب صناعته لـ9 أهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم،

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ليونيل ميسي ضد ليل
ميسي لحظة تسديد الكرة – المصدر @PSG_English

وذكرت شبكة “أوبتا”: “منذ موسم 18/2017 سجّل ليونيل ميسي 40 هدفاً من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أكثر بـ20 هدفاً على الأقل من أي لاعب آخر، سجّل 22 هدفاً منها بضربات حرة مباشرة”.

ليونيل ميسي ضد ليل
ميسي لحظة تسديد الكرة – المصدر @PSG_English

فوز قاتل لباريس سان جيرمان

ونجح باريس سان جيرمان في استعادة توازنه ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، ونجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل بنتيجة 4/3، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة، ليحتل المركز الخامس.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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