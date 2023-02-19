ليونيل ميسي يحقق رقمًا استثنائيًا

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مميز مع فريقه باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق رقمًا استثنائيًا في مسيرته.

رقم مميز لـ ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف من ركلة جزاء من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا، بجانب صناعته لـ9 أهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم،

وذكرت شبكة “أوبتا”: “منذ موسم 18/2017 سجّل ليونيل ميسي 40 هدفاً من خارج منطقة الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أكثر بـ20 هدفاً على الأقل من أي لاعب آخر، سجّل 22 هدفاً منها بضربات حرة مباشرة”.

فوز قاتل لباريس سان جيرمان

ونجح باريس سان جيرمان في استعادة توازنه ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، ونجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل بنتيجة 4/3، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة، ليحتل المركز الخامس.