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بعد تعرضه للإصابة

ليونيل ميسي يربك حسابات جالتيه

2023-02-10 الساعة 11:58
ليونيل ميسي يربك حسابات جالتيه
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مباراته الهامة ضد بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

إصابة ليونيل ميسي

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا، والتي خسرها فريقه بنتيجة 2/1.

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وأكدت صحيفة “ليكيب”، أن ليونيل ميسي لن يُشارك في مواجهة موناكو، يوم غد السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولكن لم يتم حسم مشاركته أمام بايرن ميونيخ الألماني حتى الآن.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

جالتيه في ورطة

وتُعد إصابة ليونيل ميسي صدمة للمدير الفني كريستوف جالتيه، الذي يفتقد أيضًا لخدمات مهاجمه الهداف كيليان مبابي، الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

مبابي
خروج مبابي مصابًا – المصدر psg

وتعرض مبابي لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة مونبلييه الأسبوع الماضي، وأكد باريس سان جيرمان أن المهاجم الإسباني سيغيب عن الملاعب لمدة 21 يومًا، ليفتقده الفريق في الفترة الحاسمة.

كما أثار النجم البرازيلي نيمار الجدل بشأن المستوى الذي ظهر عليه مؤخرًا منذ عودته بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل، ما وضع جالتيه في ورطة لكثر الغيابات المؤثرة قبل مواجهة البارفاري.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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