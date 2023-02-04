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تنظمه الجمعية السعودية لمرض الزهايمر

مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس يكرم أمير الرياض

2023-02-04 الساعة 11:19
مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس يكرم أمير الرياض
المواطن - الرياض

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كرم مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس، الذي تنظمه الجمعية السعودية لمرض الزهايمر خلال الفترة من 2-4 فبراير الجاري في مقر جامعة الفيصل بالرياض، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والعضو الشرفي للمؤتمر، حيث قامت سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتسليم سموه شهادة تقديرية ودرع المؤتمر.

وبهذه المناسبة، نوهت سمو الأميرة مضاوي بالرعاية الكريمة من لدن سمو أمير منطقة الرياض للمؤتمر، مشيرة إلى أن سموه ظل ومنذ فترات طويلة يقدم الدعم والرعاية للجمعية وكذلك لأنشطتها وفعالياتها، مشيرة إلى أن سموه دعم الجمعية منذ أن كانت فكرة، وتوجهت سموها وبالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية بالشكر والعرفان لسمو أمير الرياض.

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مناسبة علمية

يذكر أن سمو أمير الرياض وفي تصريح له عقب افتتاحه أعمال المؤتمر ثمن جهود الجمعية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد مناسبة علمية دقيقة تساهم في وصول مرضى الزهايمر وأسرهم إلى بر الأمان، كما نوه سموه بما قدمه مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس من معلومات قيمة ومفيدة تفيد مرضى الزهايمر وذويهم.

إشادة بالتنظيم

وأشاد أمير الرياض بتنظيم المؤتمر وقال إن فعالياته ومنذ خمس سنوات تشهد تطورا، وتسير من الأفضل إلى الأفضل عاما بعد الأخرى، وأكد سموه بأن المؤتمر يجد منهم كل دعم وعناية ورعاية.

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