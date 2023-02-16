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عند مستوى 10458 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 24.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10548.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

أسهم الشركات

وكانت أسهم شركات: مرافق، وأمانة للتأمين، ومهارة، وعناية، وذيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلوشنز، وأمريكانا، وتهامة، وزجاج، والشرقية للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.59 % و 9.09 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، ومرافق، وسابتكو، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: مرافق، والراجحي، وأمريكانا، ولوبريف، وسلوشنز الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.36 نقطة ليقفل عند مستوى 19258.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 528 ألف سهم.

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