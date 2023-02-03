مؤشر FTSE البريطاني يحلق لأعلى مستوى على الإطلاق الجمعة

حلق مؤشر FTSE البريطاني لأعلى مستوى على الإطلاق خلال جلسة الجمعة مسجلاً 7906 نقاط وسط تراجع الإسترليني، وفقًا لقناة CNBC عربية.

تراجع جماعي

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد تراجعت بنحو شبه جماعي خلال تداولات اليوم، مع ارتفاع مؤشر فوتسي البريطاني وحيداً فيما تراجع مؤشر داكس الألماني متخلياً عن أعلى مستوياتها في 12 شهراً.

وانخفض مؤشر “داكس” بنسبة 0.71 في المائة أو ما يوازي 109.5 نقطة ليصل إلى 15399.45 نقطة.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة أو ما يعادل 1.4 نقطة ليصل عند مستوى 457.79 نقطة، ونزل مؤشر “يورو ستوكس 50” بنسبة 0.5 في المائة ما يعادل 21.4 نقطة ليبلغ مستوى 4219.73 نقطة.

وهبط مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنحو 29 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليصل إلى 7136.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني وحيداً بنسبة 0.32 في المائة أو ما يوازي 25 ليبلغ مستوى 7844.08 نقطة.