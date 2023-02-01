ماذا تعني عبارة إعادة التقديم للتابعين بـ حساب المواطن؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المواطنين عن الإجراء المتبع في حال ظهور عبارة “إعادة التقديم للتابعين” في حساب المستفيد المؤهل للدعم.
وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حالة الرغبة في دراسة أهلية التابعين مرة أخرى، يجب الضغط على أيقونة “إعادة التقديم للتابعين” بعد تحديث أسباب عدم الأهلية.
وأشار إلى أنه تتم دراسة أهلية التابعين مرة أخرى بعد إتمام الخطوات المذكورة.
وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.
فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.