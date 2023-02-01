Icon

التخصصي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا Icon تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير Icon إنفانتينو: أتوقع استضافة السعودية لبطولة آسيا 2027 Icon لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن مخطط تطوير استاد فيصل بن فهد Icon الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية Icon مدير الأمر بالمعروف بالرياض: حب الوطن أمر فطري وواجب شرعي Icon عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات بالمدينة المنورة Icon النيابة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إعادة دراسة أهلية التابعين مرة أخرى

ماذا تعني عبارة إعادة التقديم للتابعين بـ حساب المواطن؟

2023-02-01 الساعة 9:58
ماذا تعني عبارة إعادة التقديم للتابعين بـ حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل برنامج حساب المواطن،  مع استفسارات المواطنين عن الإجراء المتبع في حال ظهور عبارة “إعادة التقديم للتابعين” في حساب المستفيد المؤهل للدعم.

أهلية التابعين

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حالة الرغبة في دراسة أهلية التابعين مرة أخرى، يجب الضغط على أيقونة “إعادة التقديم للتابعين” بعد تحديث أسباب عدم الأهلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

رعب إسرائيلي من تسرب معلومات استخباراتية بعد سقوط مسيرة بغزة

Img

رسالة للمشاهير: لا تبالغوا في إعلانات الزيوت

وأشار إلى أنه تتم دراسة أهلية التابعين مرة أخرى بعد إتمام الخطوات المذكورة.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار