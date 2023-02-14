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ماربورغ ينتقل باللمس وخطورته قليلة جدًّا عكس كورونا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
ماربورغ ينتقل باللمس وخطورته قليلة جدًّا عكس كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، مستوى خطورة فيروس ماربورغ، مشيرًا إلى أنه من المستبعد تحوله لوباء مثل كورونا.

طرق العدوى

وقال الأزرقي خلال حديثه لبرنامج سيدتي: إن فيروس ماربورغ منتشر في دول إفريقيا، وينتقل عن طريق التلامس، أو التلامس اللاصيق، على عكس فيروس كورونا الذي ينتقل عن طريق الهواء أو الرذاذ.

وتابع: أن خطورة انتقال فيروس ماربورغ قليلة جدًّا، وتحدث الجائحات في دول إفريقيا بسبب وجود القرود والخفافيش.

فيروس ماربوغ

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية: إن غينيا الاستوائية أكدت أول تفشٍّ لفيروس ماربورغ بها بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وأضافت المنظمة: المزيد من التحقيقات جارية، تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت الاختبارات الأولية قد جاءت إيجابية للفيروس وتم إعادة تحليل العينات من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وتأكيدها، وبذلك تكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اكتشاف ماربورغ في غرب إفريقيا، بعد تفشٍّ صغير في غانا العام الماضي، وغينيا أيضًا في العام الذي يسبقه.

وترسل منظمة الصحة العالمية خبراء لدعم مسؤولي الصحة الغانيين وتعقب الاتصالات الوثيقة للضحايا، ويوصف الفيروس بأنه ابن عم الإيبولا القاتل.

أعراض فيروس ماربورغ

وتم وصف الفيروس شديد العدوى بأنه التهديد الوبائي الكبير التالي، ويصبح المرضى المصابون بالعدوى أشبه بالأشباح، وغالبًا ما تصبح وجوهًا بلا تعبير، وعادة ما يكون مصحوبًا بنزيف من فتحات متعددة، بما في ذلك الأنف واللثة والعينان والمهبل.

كما يعاني المرضى من الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

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