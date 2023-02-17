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ضمن منافسات الموسم الحالي

مارسيلو غروهي يخطف الأنظار بدوري روشن

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
مارسيلو غروهي يخطف الأنظار بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل مميز مع الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق مارسيلو غروهي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن أبرز أرقام مارسيلو غروهي في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث شارك في 17 مباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 11 مرة.

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مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

وأضافت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مارسيلو غروهي استقبل 6 أهداف فقط، وقام بـ34 تصديًا، بنسبة نجاح وصلت إلى 85%، وبلغت نسبة خروجه الموفق 100%، ومنحته تقييم 7.19 درجة.

وكان مارسيلو غروهي صاحب الـ36 عامًا، قد جدد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2024، مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر، وذلك بعد تألقه اللافت مع العميد.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @SPL

فوز الاتحاد ضد الاتفاق

على الجانب الآخر، لعب الاتفاق ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته، وفاز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة، ليتقدم إلى المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

 

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