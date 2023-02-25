مارسيلو يصدم رونالدو : لم يعد سريعًا كما كان !

وجه البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني السابق، صدمة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في الريال ونجم نادي النصر حاليًا، عندما تحدث عن أن رونالدو لم يعد سريعًا كما كان.

مارسيلو ورونالدو

وتحدث النجم البرازيلي عن رونالدو قائلًا في تصريحات لـ Espn: ” رونالدو لم يعد سريعًا كما كان لكنه قادر على اللعب في أي فريق بالعالم، رونالدو قدم الأفضل دائمًا للفرق التي شارك معها، وهو تواجد من قبل في التشكيل الأفضل لدى الفيفا لمدة 17 سنة متتالية”.

وكان النجم البرازيلي فسخ عقده مع نادي أوليمبياكوس اليوناني في فبراير الجاري بعد 5 أشهر من تعاقده مع النادي اليوناني قادمًا من الريال، ليعود إلى ناديه الأم وهو فلوميننسي البرازيلي أمس الجمعة.

سبب تعثر انتقال مارسيلو إلى النصر

وقال الصحفي برونو أندرادي الإعلامي بشبكة CCN البرتغالية: إن النصر لم يتمكن من تسريع المفاوضات مع نجم الريال السابق وكان فلوميننسي الأسرع والأجهز للتفاوض مع اللاعب وهو ما حدث في النهاية، عكس إدارة النصر التي لم تنجح في التخلص من أي لاعب أجنبي لقيد مارسيلو بدلًا منه.

يذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.

جدير بالذكر أن رونالدو كان أتم انتقاله إلى النصر في يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.