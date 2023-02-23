ماريجا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق فولاد الإيراني بهدف دون رد في دور ربع النهائي.
وكان المالي موسى ماريجا أحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.
وسيواجه الأزرق فريق الدحيل القطري في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.