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ضمن منافسات دوري الأبطال

ماريغا متخصص هز الشباك في الأدوار الإقصائية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
ماريغا متخصص هز الشباك في الأدوار الإقصائية
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم المهاجم المالي موسى ماريغا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا.

ماريغا يتألق بالمراحل الحاسمة

ونجح ماريغا في تسجيل 3 أهداف فقط مع الهلال في دوري أبطال آسيا، ولكن جاءت جميعها حاسمة وفي الأدوار الإقصائية، ولعب دورًا بارزًا في تتويج الزعيم بالنسخة الماضية.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

وسجل ماريغا هدفًا في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، قبل أن يهز شباك بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، بجانب هدفه في ربع نهائي النسخة الحالية أمام فولاذ الإيراني.

ويطمح ماريغا في مواصلة تألقه بالأدوار الإقصائية، وهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري اليوم، وقيادة الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022، أملًا في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يصطدم بالدحيل اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدحيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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