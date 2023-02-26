ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه ضد الدحيل القطري، لينجح في التقدم بخمسة أهداف نظيفة بعد مرور 39 دقيقة.
ويلعب الهلال ضد الدحيل الآن على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وبدأت المباراة بضغط كبير من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين فقط، قبل أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 10.
وسجل المالي موسى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، ليفرض الزعيم سيطرته على اللعب، ليحرز اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد تمريرة من الحارس عبدالله المعيوف عند الدقيقة 27.
واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الضغط، ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 39.
وكان الزعيم قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.