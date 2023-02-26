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في نصف نهائي دوري الأبطال

ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه ضد الدحيل القطري، لينجح في التقدم بخمسة أهداف نظيفة بعد مرور 39 دقيقة.

الهلال يتقدم بخماسية

ويلعب الهلال ضد الدحيل الآن على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وبدأت المباراة بضغط كبير من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية بعد مرور دقيقتين فقط، قبل أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 10.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

وسجل المالي موسى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، ليفرض الزعيم سيطرته على اللعب، ليحرز اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد تمريرة من الحارس عبدالله المعيوف عند الدقيقة 27.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

واستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الضغط، ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 39.

الهلال ضد الدحيل
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وكان الزعيم قد نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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