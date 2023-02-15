المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة
قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر.
#إيلون_ماسك: أوصي الحكومات بالتواصل المستمر عبر #تويتر لنقل صورة صادقة وصريحة
جلسة رئيسية بعنوان "حوار مع إيلون ماسك"#القمة_العالمية_للحكومات@WorldGovSummit@elonmusk pic.twitter.com/6AZcdnunCDقد يهمّك أيضاً
— تلفزيون دبي (@dubaitv) February 15, 2023
وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة”.
وتابع: “ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها”، وأشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصبح الوقت مناسبًا لتعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر.
واعترف إيلون ماسك أن الذكاء الاصطناعي ChatGPT أظهر للعالم التطور الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وتابع: يجب أن نضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لحماية البشرية من مخاطره.
وعبر عن أمله في أن يكون تويتر مصدرًا للمعرفة مثلما هو مصدر للترفيه وأن يكون مصدرًا للحقيقة، وهاجم موقع تيك توك الذي يقدم محتوى ترفيهياً يجب أن يندم عليه الأشخاص، على حد قوله.
وأوضح أن التعاون بين الحكومات لا يزال سلبيًا والإنسانية تواجه وقتًا صعبًا. وفي سياق متصل قال إن التخلص من الوقود الأحفوري قد يستغرق من 20 إلى 30 عامًا.
وفيما يخص التعليم، اقترح ماسك تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10، وأكد أنه يجب تطوير التفكير النقدي لدى التلاميذ.