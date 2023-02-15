ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر.

مدير تنفيذي لتويتر

وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة”.

وتابع: “ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها”، وأشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصبح الوقت مناسبًا لتعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر.

الذكاء الاصطناعي

واعترف إيلون ماسك أن الذكاء الاصطناعي ChatGPT أظهر للعالم التطور الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وتابع: يجب أن نضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لحماية البشرية من مخاطره.

وعبر عن أمله في أن يكون تويتر مصدرًا للمعرفة مثلما هو مصدر للترفيه وأن يكون مصدرًا للحقيقة، وهاجم موقع تيك توك الذي يقدم محتوى ترفيهياً يجب أن يندم عليه الأشخاص، على حد قوله.

موضوعات أخرى

وأوضح أن التعاون بين الحكومات لا يزال سلبيًا والإنسانية تواجه وقتًا صعبًا. وفي سياق متصل قال إن التخلص من الوقود الأحفوري قد يستغرق من 20 إلى 30 عامًا.

وفيما يخص التعليم، اقترح ماسك تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10، وأكد أنه يجب تطوير التفكير النقدي لدى التلاميذ.