Icon

المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد Icon جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل Icon ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام Icon 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي Icon سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق Icon إخماد حريق نشب في محال تجارية بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
اقترح وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ صباحاً
ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر.

مدير تنفيذي لتويتر

وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة”.

وتابع: “ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها”، وأشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصبح الوقت مناسبًا لتعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر.

الذكاء الاصطناعي

واعترف إيلون ماسك أن الذكاء الاصطناعي ChatGPT أظهر للعالم التطور الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وتابع: يجب أن نضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لحماية البشرية من مخاطره.

وعبر عن أمله في أن يكون تويتر مصدرًا للمعرفة مثلما هو مصدر للترفيه وأن يكون مصدرًا للحقيقة، وهاجم موقع تيك توك الذي يقدم محتوى ترفيهياً يجب أن يندم عليه الأشخاص، على حد قوله.

موضوعات أخرى

وأوضح أن التعاون بين الحكومات لا يزال سلبيًا والإنسانية تواجه وقتًا صعبًا. وفي سياق متصل قال إن التخلص من الوقود الأحفوري قد يستغرق من 20 إلى 30 عامًا.

وفيما يخص التعليم، اقترح ماسك تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10، وأكد أنه يجب تطوير التفكير النقدي لدى التلاميذ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة