زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها ماسك للمغردين عبر تويتر: استعدوا للإحباط يوم التأسيس والرؤية .. حالة خاصة من الزهو والفخر أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر تفاصيل جديدة في مأساة طفل البئر في مصر الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال الإصابة بـ كورونا توفر مناعة طبيعية للجسم مثل اللقاح
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن خوارزمية منصة تويتر ستصبح مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أمس الثلاثاء: “استعدوا للإحباط في البداية عندما تصبح خوارزميتنا مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل، لكنها ستتحسن سريعاً”.
جاء كلام صاحب تسلا رداً على مستخدم قال إنه سيكون معجبًا حقًا إذا حدث ذلك.
وكان ماسك الذي يدعي عادة أنه مطلق حرية التعبير خصوصاً أنه أجرى استطلاعات لآراء المستخدمين لاتخاذ قرارات مهمة في تويتر، مرارًا وتكرارًا في الماضي أنه يدعم فكرة جعل خوارزمية المنصة مفتوحة المصدر، وفقًا لموقع “Insider”.
أتى ذلك لأنه يرى في تلك الخاصية خطوة نحو مزيد من الشفافية في المنصة.
يذكر أن المصدر المفتوح يشير عادة إلى البرامج أو التعليمات البرمجية المصدر التي يمكن الوصول إليها بشكل عام ليتمكن أي شخص من عرضها وتعديلها وإعادة توزيعها.
وفي مارس/آذار الماضي، أجرى ماسك استطلاعاً لآراء أتباعه حول جعل الخوارزمية مفتوحة المصدر.
وكتب حينها على تويتر: “أنا قلق من أن يكون للتحيز في خوارزمية تويتر تأثير كبير على الخطاب العام.. كيف نعرف ما يحدث بالفعل؟”.
وكان توماس ديفيدسون أستاذ علم الاجتماع بجامعة روتجرز والخبير في خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد رأى سابقاً أن جعل خوارزمية Twitter مفتوحة المصدر ومتاحة للباحثين يمكن أن يساعد في مواجهة خطاب التطرف وتحديد كيفية انتشاره.
حتى خلص ماسك مؤخراً إلى أن المصدر المفتوح هو السبيل للذهاب لحل كل من الثقة والفعالية، وفق رأيه.