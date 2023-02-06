ماسك يعرض مساعدة تركيا بعد الزلزال العنيف

قال مالك شركة “سبيس إكس” الأمريكية إيلون ماسك، إنه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات “ستارلينك” عبر الأقمار الصناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.

أقمار ستارلينك

وأعلن الملياردير الأمريكي، اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع تويتر، إمكانية المساعدة بأقمار “ستارلينك” الصناعية وسط انقطاع التيار الكهربائي في تركيا.

ووقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن، ووفاة 284 وإصابة 2323 آخرين. كما تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة وقتلى في عدة مناطق من سوريا، وشعر أهالي لبنان والأردن ومصر بالزلزال.