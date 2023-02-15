Icon

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب Icon ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي Icon هيومن رايتس ووتش تتهم واشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540 Icon وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية  Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال Icon لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تتوجه إلى مطار حلب الدولي Icon ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب Icon طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تغريدة ساخرة لمالك التطبيق الأكثر شعبية

ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري، فيما كشف رجل الأعمال الأمريكي في تغريدة ساخرة له عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، وأرفق خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

المدير الجديد رائع

وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!”، وفقًا لمنشوره اليوم الأربعاء بتويتر.

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم “فلوكي”.

التنحي عن المنصب

يذكر أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك جروا من هذه السلالة اسمه “فلوكي” ونشر وقتها صورة له عبر تويتر.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن يجد شخصًا مجنونًا بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة. في ذلك الوقت، ذكرت قناة “CNBC” أن ماسك كان يبحث بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر.

أفضل استفادة

وقال ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي المنصة.

وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة”.

وتابع: “ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها”. وأشار إلى أنه قد يعلن عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة