ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري، فيما كشف رجل الأعمال الأمريكي في تغريدة ساخرة له عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، وأرفق خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

المدير الجديد رائع

وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!”، وفقًا لمنشوره اليوم الأربعاء بتويتر.

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم “فلوكي”.

التنحي عن المنصب

يذكر أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك جروا من هذه السلالة اسمه “فلوكي” ونشر وقتها صورة له عبر تويتر.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن يجد شخصًا مجنونًا بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة. في ذلك الوقت، ذكرت قناة “CNBC” أن ماسك كان يبحث بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر.

أفضل استفادة

وقال ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي المنصة.

وأضاف ماسك، اليوم الأربعاء خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة”.

وتابع: “ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها”. وأشار إلى أنه قد يعلن عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري.