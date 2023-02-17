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طلب من الموظفين العمل من المنزل

ماسك يغلق مقرين لتويتر في الهند 

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
ماسك يغلق مقرين لتويتر في الهند 
المواطن- فريق التحرير

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أغلقت شركة تويتر اثنين من مقراتها الثلاثة في الهند، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، مما يؤكد خطة صاحب الشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لخفض النفقات واستعادة الاستقرار المالي للشركة التي استحوذ عليها العام الماضي.

وكانت شركة تويتر أقالت أكثر من 90% من قوة العمل لديها في الهند أواخر العام الماضي، وأغلقت حاليًا مقرين في وسط نيودلهي ومومباي، مع استمرار العمل في مقرها بمدينة بنجالور والذي يضم معظم مهندسي الشركة.

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ماسك يغلق مقرين لتويتر في الهند 

تحقيق الاستقرار المالي لتويتر

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أقال موظفين وأغلق مقرات للشركة حول العالم في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار المالي لتويتر بحلول أواخر 2023 .

وتعتبر الهند من الأسواق الرئيسية النامية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل ميتا بلاتفورمز وألفابيت، الشركة الأم لمحرك البحث الأمريكي غوغل، غير أن خطوة إغلاق مكاتب تويتر تشير إلى أن ماسك لا يعلق أهمية كبيرة على السوق الهندية في الوقت الحالي.

ماسك يغلق مقرين لتويتر في الهند 

تعيين مدير تنفيذي لتويتر

ويُذكر أن إيلون ماسك قال إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي تويتر، مضيفًا  خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة.

وتابع: ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيصبح الوقت مناسبًا لتعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر.

ماسك يغلق مقرين لتويتر في الهند 

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