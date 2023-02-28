ماسك يهاجم الإعلام الأمريكي بسبب البيض

أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
هاجم الملياردير إيلون ماسك، وسائل الإعلام الأمريكية، واصفًا إياها بـالعنصرية، على خلفية اتخاذ عدد من الصحف الأمريكية قرارًا بوقف نشر الشرائط المصورة ديلبرت، التي أشار مبتكرها إلى أن السكان السود يشكّلون مجموعة كراهية.
وأضاف رئيس شركة تيسلا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إن وسائل الإعلام الأمريكية أظهرت فترة طويلة جدًّا عنصرية تجاه الأشخاص غير البيض، مؤكدًا أنها باتت اليوم عنصرية تجاه البيض والآسيويين.
وأردف إيلون ماسك، قائلًا: الأمر نفسه سُجّل في الكليات والمدارس الثانوية التي يرتادها أفراد من النخبة في الولايات المتحدة، مطالبًا بالتوقف عن التصرف بعنصرية.
ووصف مبتكر ديلبرت، سكوت آدامز، في إحدى حلقاته عبر يوتيوب، الأربعاء، السكان السود بمجموعة كراهية، مؤكدًا رفضه أي رابط يجمعه بهم.
وأفاد آدامز، الذي حظي بشهرة خلال تسعينيات القرن العشرين بفضل الشرائط المصورة الهزلية التي تتناول عالم الأعمال: استنادًا إلى الطريقة التي تسير بها الأمور حاليًّا، إن أفضل نصيحة يمكنني أن أقدّمها للبيض هي الابتعاد عن السود.
وأعلنت شبكة يو إس إيه توداي نتوورك، مساء الجمعة، التي تدير مئات الصحف الأمريكية، أنها ستحجم عن نشر هذه الشرائط المصورة، بسبب تعليقات تنطوي على تمييز أدلى بها مؤلف القصص.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، السبت، بأنها ستتوقف عن نشر ديلبرت.