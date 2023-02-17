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غيّر خوارزميات تويتر لصالح تغريداته

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
المواطن - فريق التحرير

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لا يكاد إيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، يتوقف عن إثارة الجدل، وكان أحدث مواقفه تهديده بفصل موظفين من شركة تويتر التي اشتراها العام الماضي.

سبب التهديد

ويرجع سبب التهديد إلى تغريدات نشرها عبر صفحته على تويتر عن مباراة أقيمت السبت الماضي في بطولة سوبربول لكرة القدم الأمريكية، واستقطبت اهتمامًا من جانب مجتمع تويتر أقل بالمقارنة بالاهتمام الذي ناله مقطع فيديو بثه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر تويتر أيضًا، وعن المباراة نفسها، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

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وكشفت الصحيفة بأن الفيديو الذي بثه بايدن كان لزوجته، جيل، وهي تشجع فريق ذي إيغلز، أحد طرفي المباراة. مضيفة أن تغريدة ماسك التي لم تنل التفاعل الذي يرضيه، والتي حذفها لاحقًا، كانت تحمل تأييدًا للفريق نفسه.

مستوى التفاعل

وذكرت إندبندنت أن فيديو بايدن نال 29 مليون انطباع، فيما لم تستقطب تغريدة ماسك سوى 9 ملايين.

وتابعت أن ماسك بعد أن رصد مستوى التفاعل مع تغريدته أمر مهندسي تويتر، بتغييرات في خوارزميات تويتر على النحو الذي يضمن لتغريداته قدرًا أكبر من التفاعل.

وتوجه ماسك بنفسه إلى مقر تويتر في ولاية سان فرانسيسكو ليتحدث مع المهندسين شخصيًّا بالمكتب.

كما هدد نواب ماسك المهندسين بالشركة أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا لما ينجحوا في حل مشكلة التفاعل مع تغريدات رئيسها.

وتابعت إندبندنت أن المهندسين أجروا تغييرات في خوارزميات المنصة بما يضمن حصول تغريدات ماسك عبرها على الضوء الأخضر، أي أن تتجاهل آليات الترشيح في المنصة التي ترشح التغريدات لاختيار أفضلها لمنحها أولوية النشر.

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