مالك إسطبلات لـ”المواطن”: كأس السعودية شهد منافسة شرسة بين المملكة واليابان

قال صالح الحماد مالك إسطبلات الحمادي للخيل، إن التنافس في سباق كأس السعودية الذي اختتم فعالياته أمس السبت يأتي بين المملكة واليابان.

منافسة مع اليابان

وأوضح الحماد في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أن السعوديين ممثلون في هذا السباق بحامل اللقب “إمبلم رود”، وسنده “سكوتلاند يارد”، وأيضًا “كانتري قرامر”، و”طيبة”.

وأشار إلى أن خيول اليابان قوية ودائمًا حاضرة ومنافسة في البطولات، لذلك يكون الصراع بين خيول المملكة واليابان على أشده.

وتمنى أن يحافظ “إمبلم رود” على اللقب، لكنه قال “إذا فاز اليابانيون صحتين”، مؤكدًا أن الإنتاج الياباني إنتاج قوي جدًا.

ولفت إلى أن “مدرسة توليد اليابانية مدرسة يحتذى بها، ونتمنى أن نكون قريبًا في مستوى طوكيو وأفضل”.

رعاية ولي العهد

ورعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، حفل سباق “كأس السعودية” وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وقد عزف السلام الملكي قبيل بدء السباق، بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

وتوج ولي العهد، الجواد الياباني بينثلاسا الذي فاز بشوط الـ 20 مليون دولار مختتمًا سباق كأس السعودية.