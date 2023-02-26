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أكد أن نسخة 2023 متميزة وأقوى عالميًا

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
المواطن - فريق التحرير - تصوير هاشم القرني

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أكد المدرب حمد آل رشيد مالك إسطبل ومدرب للخيل، أنه سنويًا يقوم بإعداد الخيل الذي يملكه لسباق “كأس السعودية” الذي اختتمت فعالياته أمس السبت، بحضور ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

صورة المملكة وتنافسها

وقال آل رشيد في تصريحات لصحيفة “المواطن“، إن هذا السباق يأتي على مستوى العالم، حيث يعكس صورة المملكة اللائقة بها وتنافس دول العالم بأكملها، لافتًا إلى أن هذا العام ظهر الحماس الأكثر.

وأشار إلى أنه شارك هذه السنة في سباق كأس السعودية، بـ 3 خيول وحققوا المراكز الثانية، موضحًا أنه شارك العام الماضي لكنه لم يحقق الفوز.

وكشف أن نتائج السباق هذا العام موفقة وراضٍ بها، مؤكدًا أن كأس السعودية 2023 متميزة وأقوى عالميًا.

وحول الخيول المشاركة، أوضح أنها توافق الحدث، لكنه يطمح بأكبر من ذلك ويتمنى أن تأتي خيول من دول أخرى مثل أمريكا وأستراليا والإمارات وقطر.

وأشاد بالمدربين الشباب الذين أصبحوا يمسكون زمام الأمور في التدريب، مؤكدًا أنهم يعلمون كافة الأمور بشأن التكنولوجيا والعصر الإلكتروني.

رعاية ولي العهد

ورعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، حفل سباق “كأس السعودية” وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وقد عزف السلام الملكي قبيل بدء السباق، بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

وقدم ولي العهد التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

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