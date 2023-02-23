مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام لايبزيج

انتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح السيتي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

لايبزيج يُجبر مانشستر سيتي على التعادل

وفي الشوط الثاني، نجح لايبزيج في إحراز هدف التعادل بضربة رأسية من اللاعب الكرواتي جفارديول في الدقيقة السبعين.

وكان مان سيتي دخل المباراة بتشكيل مكون من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، محرز، جريليش، هالاند”.

أما تشكيل نادي لايبزيج فجاء مكونًا من: “بلازفيك، أوربان، تيمو فيرنر، فروزبيرج، كلوستيرمان، سزبوسلازي، سيلفا، هالستنبيرج، شكالجر، لايمر، جفارديول”.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 14 مارس المقبل في ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في إنجلترا.