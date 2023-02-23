مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام لايبزيج مواطنة تقدم عرضًا مثيرًا بالزلاجة المائية في يوم التأسيس أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس غرامة 1500 درهم لسيدة هددت شخصًا وسبته عبر واتساب موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن القنوات الناقلة لـ مباراة الشباب والدحيل لحظة سقوط شاب من فوق جواده أثناء الاحتفال بيوم التأسيس هزتان أرضيتان قبالة السواحل اللبنانية تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي محتال يحاول الاستيلاء على أموال مواطن من بنك شهير والأخير يكشفه
انتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالتعادل بهدف لكل فريق.
الجزائري رياض محرز يُهدي مانشستر سيتي هدف التقدّم على أرض لايبتسيغ#لايبزيغ_السيتي #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/Ri6eAxC7gS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2023
ونجح السيتي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، نجح لايبزيج في إحراز هدف التعادل بضربة رأسية من اللاعب الكرواتي جفارديول في الدقيقة السبعين.
وكان مان سيتي دخل المباراة بتشكيل مكون من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، محرز، جريليش، هالاند”.
أما تشكيل نادي لايبزيج فجاء مكونًا من: “بلازفيك، أوربان، تيمو فيرنر، فروزبيرج، كلوستيرمان، سزبوسلازي، سيلفا، هالستنبيرج، شكالجر، لايمر، جفارديول”.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 14 مارس المقبل في ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في إنجلترا.